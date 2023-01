Dopo il clamoroso verdetto di ieri sera, con penalizzazione di 15 punti da scontare in questo campionato di Serie A diventata già effettiva, in tanti si chiedono cosa dobbiamo aspettarci a proposito del ricorso Juventus. Già, perché se in un primo momento ci si aspettava al massimo un -9 in seguito alla richiesta dell’accusa (ne abbiamo parlato ieri pomeriggio con altro articolo), la pronuncia finale ha ulteriormente inguaiato sia il club, sia i dirigenti. Attenzione, a tal proposito, anche alla situazione di Paratici, visto che la procura della FIGC sembrerebbe intenzionata a far estendere i provvedimenti nei suoi confronti anche all’estero, mettendo in discussione la sua posizione al Tottenham.

Capiamo quando ci sarà il verdetto sul ricorso Juventus: le tempistiche più probabili ad oggi

Detto questo, ora bisogna capire quali siano gli scenari e soprattutto le tempistiche per il ricorso Juventus. La parola finale sulla storia della penalizzazione arriverà dall’ultimo grado di giustizia sportiva, vale a dire il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni. Ci arriveremo entro una scadenza specifica, perché il ricorso Juventus potrà arrivare solo in seguito alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza pervenuta ieri sera. Dieci giorni al massimo, poi altri trenta per presentare ricorso.

E la risposta finale al ricorso quando arriverà? Come ipotizzato da La Gazzetta dello Sport, è altamente probabile che entro un mese ci sarà la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport Coni. Facendo un rapido calcolo, entro e non oltre 70 giorni avremo la parola finale su questa storia che, lo ricordo, viaggia da sola rispetto al caso stipendi. Quella che vede protagonista sempre la Juventus e che potrebbe avere conseguenze oltre la giustizia sportiva.

Insomma, il ricorso Juventus avrà una risposta entro la fine di marzo, ma i tempi si potrebbero accorciare nel caso in cui il club bianconero non dovesse sfruttare totalmente i trenta giorni per presentarlo.

