NCIS Los Angeles 14 chiuderà la serie tv. A sorpresa, e con grande shock di tutti, la CBS annuncia che la quattordicesima stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti, sarà l’ultima.

Il finale di serie sarà trasmesso il 14 maggio sulla rete americana. Lo spin-off di NCIS , interpretato da LL Cool J e Chris O’Donnell , è considerato la quinta serie della CBS in onda in prima serata più longeva di sempre. Inoltre, i due attori presentano un raro caso in televisione in cui i protagonisti rimangono dall’inizio alla fine. La coppia di star ha ribadito più volte il proprio impegno nel restare in NCIS Los Angeles fino alla fine. E ora quel giorno è arrivato.

Sui social, i fan non risparmiano polemiche e accuse contro la CBS per aver cancellato la serie poliziesca. In molti lamentano il fatto che NCIS, serie originale da cui poi è nato lo spin-off, vada avanti ancora per venti stagioni con un cast completamente stravolto e rinnovato. Al contrario, NCIS Los Angeles ha ancora i suoi quattro membri originali del cast.

Secondo Deadline, la cancellazione della serie tv è stata annunciata solo nella giornata di ieri alla troupe e agli attori. La decisione della CBS deriva dai costi elevati di produzione, e quindi dalla conseguente necessità di fare dei tagli. Tuttavia, il noto sito americano rivela che la cancellazione è giunta come un fulmine a cielo sereno visto che gli ascolti di NCIS Los Angeles erano ancora ottimi, anche grazie ai crossover con NCIS e l’altro spin-off NCIS: Hawai’i.

In ogni caso, ora lo showrunner di NCIS Los Angeles, R. Scott Gemmill, dovrà scrivere il finale di serie in tempo per la messa in onda di maggio.

In Italia, lo show action va in onda su Rai2 con la tredicesima stagione. NCIS Los Angeles 14 sarà trasmesso prossimamente.

