Nella giornata di giovedì 19 dicembre, è stata annunciata l’edizione speciale di The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd per i primi 50 anni del capolavoro della band britannica. Chi ha memoria e intelligenza ricorderà che la copertina originale del disco mostrava un prisma raggiunto dalla luce che dall’altro lato generava un gioco di luci con i colori dell’arcobaleno.

Nell’annunciare il cofanetto, i Pink Floyd hanno modificato l’immagine del profilo dei social con una versione stilizzata dell’iconica artwork. A questo giro i colori dell’arcobaleno sono comparsi dentro lo 0 del numero 50, e questo dettaglio ha fatto schiumare gli omofobi che hanno totalmente frainteso il senso della scelta grafica.

Per commentare lo spettro di colori, quindi, alcuni hanno scritto: “Vi state rendendo ridicoli”, ma anche: “Non comprerò più un vostro disco”. L’accusa infondata, quindi, è quella che vede i Pink Floyd adottare la politica woke – la tanto dibattuta cancel culture, in soldoni – e quindi cedere alla “dittatura del politicamente corretto” per favorire il mondo LGBTQ+.

Poco interessa, a certi utenti, se in realtà ciò che li spaventa è solo la stilizzazione dello spettro di colori del prisma della copertina originale. Nonostante l’ondata di indignazione insensata, alcuni utenti hanno tentato di riprendere in mano la situazione spiegando la cantonata presa nell’aver osservato quella grafica con la pancia e non con la testa.

“Voglio anche la bandiera etero“, spiega qualcuno nel tentativo di rimettere ordine. Missione parzialmente fallita, perché la bottiglia molotov verbale ha ormai incendiato i commenti sotto la nuova immagine di profilo dei Pink Floyd. Per il momento i reduci non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma è possibile che Roger Waters lo faccia in uno dei suoi editoriali social.

Il cofanetto dedicato ai 50 anni di The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd arriverà il 24 marzo 2023.

