Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta di grande appeal che riguarda l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna, un top di gamma che può sfruttare uno sconto superiore rispetto a qualche giorno fa e che inevitabilmente lo rende un grande affare. Stiamo monitorando spesso in queste settimane il costo dell’iPhone 13 e bisogna dire come prima d’ora non abbia mai raggiunto la cifra che nella giornata odierna propone Amazon a riguardo.

Stiamo assistendo ad un abbassamento del prezzo per iPhone 13 su Amazon da oggi 20 gennaio

Un ulteriore calo del prezzo, insomma, dopo il report di alcuni giorni fa. Andando più nello specifico si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro, praticamente quello da listino. Ebbene con questo interessante sconto, ecco che il costo attuale di questo iPhone 13 verde da 128GB risulta essere di ben 779 euro. Si ha modo quindi di poter risparmiare qualche euro in più rispetto solo a qualche giorno fa ed è un’offerta davvero appetibile, ma che bisogna cogliere al volo perché nel giro di poche ore questo prezzo potrebbe variare nuovamente.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Attualmente la disponibilità di questo iPhone 13 verde da 128GB su Amazon è immediata e nel giro di pochissimi giorni potrà arrivare nelle vostre case senza costi aggiuntivi riguardanti la spedizione. Inoltre non bisogna dimenticare come ci sia la possibilità di acquistare tale prodotto a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa finale nel tempo e rendendo l’offerta avvicinabile a più utenti. A questo punto può essere interessante rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici e non si può trascurare l’ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed a una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Segnaliamo infine anche l’ottimo processore A15 Bionic. A voi la scelta finale