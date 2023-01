Oggi vi riferiamo che il Samsung Galaxy Z Flip 4 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023 in vari Paesi africani, asiatici ed europei; adesso la stessa situazione si è aperta per il Samsung Galaxy Z Fold 4. L’Italia, purtroppo, non fa ancora parte di quella fetta di mercati per cui l’upgrade è già disponibile, ma non crediamo ci vorrà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche nel nostro Paese. Per questo vi consigliamo di cominciare a svuotare la memoria del vostro dispositivo pieghevole per accogliere al meglio l’aggiornamento, ricordandovi di verificare sempre che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% prima di procedere, come anche di effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare se dovesse servire in seguito ad un hard-reset che non avevate previsto (tutte cose che possono succedere ed a cui dovete essere pronti).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Fold 4 contiene la versione firmware F936BXXS1BWA2 ed include la patch di sicurezza di gennaio 2023, che corregge dozzine di vulnerabilità, comprese quelle di Samsung Knox. L’aggiornamento potrebbe presentare anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità.

Il nuovo upgrade è disponibile in Afghanistan, Croazia, Egitto, Europa, India, Indonesia, Iraq, Israele, Kenya, Libano, Malesia, Marocco, Nigeria, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Svizzera, Tailandia, Repubblica Ceca, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Turchia e Vietnam. Altri Paesi in tutto il mondo potrebbero riceverlo presto. Se vivete in uno dei territori sopra elencati, potete scaricare subito il nuovo aggiornamento software sul vostro Samsung Galaxy Z Fold 4 accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software Scarica e installa“. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

