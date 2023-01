L’aggiornamento di Android 13 (One UI 5.0) per il Samsung Galaxy S20 FE è stato probabilmente l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo del telefono. Tuttavia, il dispositivo è ancora idoneo a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili. A tal fine, le varianti LTE e 5G alimentate dal processore Snapdragon di casa Qualcomm (SM-G780G e SM-G781B) stanno ricevendo la patch di sicurezza di gennaio 2023, ovvero la più recente tra quelle messe a disposizione dal colosso di Mountain View.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento software per la variante LTE viene fornito con la versione firmware G780GXXS3DWA3 e quello per la versione 5G con la versione firmware G781BXXS4GWA3. La patch di sicurezza di gennaio 2023 corregge più di cinquanta vulnerabilità di sicurezza. L’upgrade è in fase di lancio in più di quaranta Regioni, tra cui Germania, Grecia, Ungheria, Indonesia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Ci aspettiamo che il colosso di Seul renda disponibile l’ultimo aggiornamento in più Paesi nei prossimi giorni. Poiché è possibile che il telefono non vi informi dell’aggiornamento anche quando diventa disponibile, potete verificare manualmente la disponibilità del pacchetto accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il Samsung Galaxy S20 FE è arrivato con hardware di punta a un prezzo di fascia media, ed è per questo che il telefono è diventato rapidamente popolare ed è stato venduto in gran numero. Anche ora, a più di due anni dalla sua uscita, il Samsung Galaxy S20 FE è in vendita, il che dimostra che il dispositivo ha ancora un’ottima richiesta grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo che lo caratterizza. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

