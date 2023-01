Dopo l’inattesa e amara sconfitta subita martedì scorso al ‘Maradona’ contro una modesta, ma caparbia Cremonese, il Napoli di mister Luciano Spalletti è stato eliminato ai calci di rigore agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un’uscita inaspettata dal torneo per la compagine partenopea che, adesso, dovrà voltare pagina e rimboccarsi le maniche, perché domani sera dovranno scendere in campo per la 19esima giornata di Serie A e affrontare l’ostica Salernitana nell’attesissimo derby campano. Il match si disputerà sabato 21 gennaio presso lo Stadio Arechi e con fischio d’inizio previsto alle ore 18.00. Vediamo insieme quali sono le info, le probabili e dove vedere la diretta TV e streaming.

Salernitana-Napoli si prospetta essere una partita molto agguerrita; malgrado il pesantissimo risultato di 8-2 subito dai granata contro l’Atalanta, nell’ultimo match di campionato, il presidente Iervolino ha scelto di richiamare mister Davide Nicola dopo l’esonero presentato in seguito alla sconfitta di Bergamo. Dall’altro lato ci sono gli azzurri, che hanno l’obbligo di proseguire la scia di vittorie soprattutto dopo l’eclatante 5-1 ottenuto al Maradona contro la Juventus di Allegri. Per quanto riguarda la classifica, i partenopei sono solidi al primo posto a quota 47 punti e a +10 sul Milan; d’altro canto, i salernitani occupano, invece, la 16esima posizione con 18 punti e a +9 dalla zona retrocessione.

Il derby campano Salernitana-Napoli sarà trasmesso in diretta TV su DAZN e per vederla si dovrà scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast o ancora console di gioco come Xbox e PlayStation. Il match si potrà vedere anche in diretta streaming scaricando l’app su uno smartphone o un tablet, oppure connettersi al sito ufficiale di DAZN tramite PC e cliccare sulla finestra dell’incontro.

Quanto alle probabili formazioni, i tecnici Nicola e Spalletti opteranno per i seguenti moduli e uomini:

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

