Chi ha ancora problemi con il backup WhatsApp per iPhone da settimane troverà di certo interessante la notizia che è giunta la soluzione definitiva all’anomalia. Dopo aver esaminato le difficoltà di scena e aver chiarito come fosse possibile trovare un rimedio momentaneo al bug, è giusto sottolineare che una nuova versione del servizio di messaggistica supera del tutto qualsiasi malfunzionamento.

Per svariati giorni in molti si sono scontrati contro l’impossibilità di ottenere backup WhatsApp per iPhone del tutto automatici, come nella norma. La procedura poteva invece essere avviata manualmente dagli utenti. Con l’ultimo update proprio di WhatsApp ora disponibile sull’App Store di Apple, tutte le anomalie sono state finalmente superate. A darcene conferma piena c’è anche l’informatore WABetaInfo che invita tutti a non perdere tempo ad effettuare il download e poi l’installazione della soluzione per iOS 23.1.75.

Come già detto, se finora non era stato più possibile ottenere il backup WhatsApp su iPhone, la nuova fatica degli sviluppatori supera ogni bug ma ad una condizione. Perché l’operazione di salvataggio vada a buon fine, sul proprio spazio ICloud (come nella memoria del telefono) dovrà essere presente uno storage 2.05 volte superiore a quello rappresentato dal volume di dati e informazioni che si desiderano salvare.

Gli utenti impattati dalle ultime anomalie farebbero dunque bene a procedere proprio con l’aggiornamento definitivo disponibile per loro sull’App Store di Apple. Anomalie simili, almeno in minima parte, erano state evidenziate anche da utenti Android nelle ultime settimane ma sul Play Store non sono ancora comparsi aggiornamenti contenenti proprio lo specifico fix. Ad ogni modo, anche i possessori di smartphone con il sistema operativo Google sono invitati a tenere sotto osservazione la presenza di nuove versioni del servizio di messaggistica presso lo store di riferimento. Qualunque nuovo update in arrivo non potrà che migliorare la loro esperienza d’uso.

