Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 20 gennaio. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×02 di NCIS dal titolo Cose da padri, di cui vi riportiamo la sinossi:

McGee ha una sorpresa quando si scopre che un collega padre della scuola dei suoi figli è coinvolto in un’irruzione in un caveau segreto del governo. Il caso porta McGee alla consapevolezza che alcuni altri genitori della scuola dei suoi figli lo vedono come teso e antisociale.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×02 di NCIS Hawaii intitolato Senza uscita:

L’indagine della squadra conduce nel mondo delle corse su strada illegali dopo che il corpo di un sergente maggiore dei marine viene scoperto in una discarica. Tennant è preoccupata che Alex le stia nascondendo qualcosa. Whistler è ansioso di presentare Lucy ai suoi colleghi.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 27 gennaio con i rispettivi episodi di stagioni. Nel primo, quando un cadavere viene trovato in un antico luogo di sepoltura che si pensa sia maledetto, il team cerca di determinare il movente e il simbolismo dietro il crimine. Mentre Torres continua la terapia con la dottoressa Grace, scopre che le loro vite sono in pericolo. Nel secondo, Tennant e il team dell’NCIS sospettano un gioco scorretto quando indagano su un incidente automobilistico mortale che coinvolge un ufficiale della Marina che si rivela essere un impostore. Whistler si trova in pericolo quando va sotto copertura per scoprire la verità dietro l’incidente.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

Continua a leggere su optimagazine.com.