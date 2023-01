Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti 7: così Suor Angela esce di scena, con valigia alla mano e ultimi saluti prima di andare via da Assisi. L’iconico personaggio si è congedato con i suoi telespettatori nella seconda puntata della settima stagione, trasmessa nella serata di ieri, 19 gennaio, su Rai1.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti 7 e il convento in buone mani: quelle di Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon che, rispettivamente nei panni di Azzurra ed Emiliano, hanno dimostrato che la fiction può andare avanti anche senza di lei.

Come esce di scena Suor Angela? Dopo aver appreso che il suo operato è stato messo in discussione dal Vescovo, la nostra protagonista cerca di rimediare come può per aiutare una famiglia in difficoltà. In questo modo spera di redimersi per non essere riuscita a salvare Luisa, la sorella di Suor Teresa introdotta all’inizio di questa stagione.

Il suo ultimo sguardo è rivolto a chi resterà al Convento degli Angeli Custodi. Da Emiliano, alla ricerca della ragazza misteriosa che ha fatto breccia nel suo cuore (non sapendo si tratti di Sara, una delle nuove arrivate), ad Azzurra, che sta cercando di aiutare Cate (un’altra delle new entry) ad avere fiducia in se stessa.

L’uscita di scena di Suor Angela non avviene come quella di Don Matteo, che sparisce misteriosamente e poi si scopre che è partito in missione. L’arrivederci dell’iconico personaggio di Che Dio ci Aiuti avviene lasciando una porta aperta per il futuro. Dopo aver dato le chiavi del convento ad Emiliano e Azzurra, la suora prende la valigia e se ne va.

Una nuova avventura la attende, anzi un ritorno alle origini. Le viene infatti affidato il compito di aiutare le donne detenute di un carcere. Tornerà? Chi può dirlo.

Don Matteo è andato avanti anche senza Terence Hill. Vedremo se gli ascolti sapranno ripagare anche questo passaggio di testimone.

