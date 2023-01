Se tra i propositi del nuovo anno c’è quello di imparare una nuova lingua oppure potenziare l’importantissimo inglese (britannico o americano), ecco che l’app Duolingo potrebbe fare al caso di molti, se non proprio tutti. Nel corso di questa analisi della nostra rubrica settimanale L’APProfondimento, verranno messi in luce molti aspetti positivi dello strumento ma anche qualche sua limitazione.

Download e funzionamento

L’app Duolingo è disponibile in forma gratuita sia sull’App Store di Apple, sia sul Play Store per i dispositivi Android. Il funzionamento dell’applicazione è estremamente semplice e intuitivo. Subito dopo il primo accesso al servizio (tramite registrazione o account pre-esistente), sarà immediata la scelta della lingua di proprio interesse. Ce ne sono circa 30 a disposizione ed è possibile far partire anche più percorsi formativi simultaneamente. In ogni caso, sarà richiesto sempre il livello di conoscenza della nuova lingua appunto, per capire da quali esercizi sarebbe utile partire.

Lo studio progressivo della lingua attraverso Duolingo avviene sotto forma di “gioco”. Ogni lezione è un livello da sbloccare per passare al successivo gruppo di esercizi. Questi ultimi possono essere di diverso tipo: ordinare delle parole all’interno di una frase, tradurre degli enunciati oppure ripetere dei dialoghi. Esiste un sistema per il quale si acquisiscono vite se si eseguono i compiti in maniera corretta, mentre si perdono al momento degli errori.

Come già detto, l’app Duolingo è completamente gratuita ma a patto che si guardino degli annunci, grosso modo al termine di ogni lezione. Al momento in cui si resta a corto di vite per i troppi errori si aprono diverse strade: si può continuare a ripetere gli argomenti precedenti per tornare in carreggiata oppure attendere che dopo un numero variabile di ore si acquisiscano nuove vite appunto. In alternativa, si può scegliere di passare ad un piano abbonamento Super Duolingo per non dover più subire gli annunci e per avere vite illimitate con le quali affrontare gli esercizi. Le soluzioni sono due con pagamento mensile di 16,99 euro o opzione 12 mesi al costo di 6,83 euro ogni 30 giorni.

Usabilità

Duolingo è pensato soprattutto per un primo approccio ad una nuova lingua. L’interfaccia colorata e dinamica integra effetti audio per incitare gli studenti ad andare avanti. L’estrema semplicità di utilizzo degli elementi all’interno dei quiz di lingua aiuta chiunque a non perdersi d’animo. Al momento del primo utilizzo dell’app, si possono autorizzare le notifiche che invitano a fare lezione durante la giornata. Si è spronati a non perdere lo slancio quotidiano e praticare almeno per 15 minuti al giorno la materia.

Per tutto quanto fin qui descritto, senz’altro l’app Duolingo può essere considerata un’ottima soluzione per chi inizia a studiare una lingua, anche per i bambini. Magari la tipologia di esercizi si addice di meno a chi conosce già abbastanza l’inglese o qualsiasi altra lingua, pure per la minore possibilità di esercitarsi sul parlato e dunque con i dialoghi.

