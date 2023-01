Ricordati Di Vivere (Il Primo Battito) è il nuovo singolo di Jovanotti da Il Disco Del Sole, il compendio musicale con cui Lorenzo Cherubini ha chiuso il 2022, quasi una ceralacca per sigillare l’intensa esperienza del Jova Beach Party 2022.

Jovanotti ha scritto questa canzone insieme a Riccardo Onori e ha scelto di raccontare la bellezza della vita con una ballata nel suo tipico stile, un po’ à la Se Lo Senti Lo Sai. Le ballate motivazionali sono il marchio di fabbrica di Lorenzo, che dall’inizio della sua carriera si è fatto portavoce delle good vibes cui ricorrono sempre i suoi fan che sanno riconoscersi nei suoi brani ricchi di emotività e sincerità.

“Se anche ti restasse solo un attimo ricordati di vivere, se nelle tasche avessi solo polvere, ricordati di vivere”, canta Jovanotti per ricordarci quanto sia importante guardarsi intorno prima di lasciarsi andare alla disperazione. La vita, secondo il cantautore, “si trasmette agli altri come un contagio”, metafora che ricorre utile dal momento che ancora il mondo si lecca le ferite dopo due anni di distopica pandemia che ci ha messi davvero in ginocchio.

Il Disco Del Sole è il risultato del nuovo corso di Jovanotti, sempre più impegnato a raccontare le belle cose senza retorica, bensì con tutta la saggezza che è tipica dei cantautori. Ricordati Di Vivere (Il Primo Battito) è il perfetto ingranaggio che tiene in piedi il complicato meccanismo della resilienza, la parola giusta di un amico che incontriamo quando ci sentiamo perduti.

Un insegnamento che Jovanotti dice di aver appreso in casa di sua nonna, quando vide la foto di un giovane sorridente che sarebbe morto poco dopo, ma che in quel momento sorrideva inconsapevole del tragico destino. Di seguito il testo del nuovo singolo di Jovanotti.

Vediamo cosa ci riserva questa sera

Che è cominciata con un desiderio

Di vivere le cose che verranno

Connessi col respiro e senza troppo affanno

Prendendo esempio da quelli che sanno

Da quelli che non parlano, ma fanno

Muovermi è un buon metodo

Per stare in equilibrio sopra a un filo

Ridefinirmi un po’ come fa il cielo sulla testa mia

Le regole dell’anarchia

E quel momento magico dopo i preparativi

In cui la barca prende il mare e ci si sente vivi

Con solo l’orizzonte come limite

Ricordati di vivere

E un testimone complice e invisibile

Ricordati di vivere

Ed un sorriso antico come viatico

Ricordati di vivere, oh

Ricordati di vivere

Me lo diceva una fotografia

Che stava appesa al muro in casa di mia nonna

Di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare

E non si fece mai dimenticare

In quella vecchia foto in bianco e nero

Con gli occhi in procinto di sorridere

Sembrava come dire proprio a me

“Loré, ricordati di vivere”

Se anche ti restasse solo un attimo

Ricordati di vivere

Se nelle tasche avessi solo polvere

Ricordati di vivere

Se dentro al cuore avessi solo un battito

Ricordati di vivere, oh

Ricordati di vivere

Quelli che riempiono lo spazio dove vivono

Di cose che non occupano spazio e respirano

La voce forte e pronta a darsi come un dono

E poi i le storie e le parole che si intrecciano

Ai silenzi del mondo

E fanno come una rete

I pesci che non hanno palpebre

E che non hanno sete

Catturano gli attimi come oggetti solidi

I mostri e le sirene, le gomme di automobili

E poi gli amici che fanno memorabile la vita

Che si trasmette agli altri come un contagio

E poi non passa più neanche se muori

Rimane sempre in circolo attraverso gli altri cuori

Se anche ti restasse solo un attimo

Ricordati di vivere

Se nelle tasche avessi solo polvere

Ricordati di vivere

Come se fosse sempre il primo battito

Ricordati di vivere, oh

Ricordati di vivere

Il primo battito

Il primo battito, il primo battito

Il primo battito, il primo battito

Il primo battito, il primo battito