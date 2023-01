Dopo la reunion a sorpresa dei Pooh con la partecipazione di Riccardo Fogli per omaggiare Stefano D’Orazio, Amadeus ha sganciato l’altra bomba: il ritorno dei Maneskin a Sanremo 2023.

Si arricchisce dunque il grande calendario della kermesse ormai prossima al fischio d’inizio. I Black Eyed Peas arriveranno all’Ariston per trasformare il teatro in una grande discoteca, ma non dimentichiamo che sul palco alternativo ci saranno anche Achille Lauro, Piero Pelù e La Rappresentante Di Lista che sicuramente regaleranno alla gara tanti momenti di divertimento e spensieratezza che aiuteranno a stemperare la tensione.

Come ogni anno Amadeus arricchisce il prontuario delle novità più attese: oltre ai super ospiti Mahmood e Blanco, vincitori nel 2022 con Brividi, nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre sorprese anche pochi istanti prima dell’inizio della kermesse. Quella della reunion dei Pooh, del resto, è quasi un miracolo dal momento che da anni non si vedevano insieme Fogli, Red Canzian, Dodi Battaglia e Roby Facchinetti, specialmente dalla scomparsa del leggendario D’Orazio.

Ad ogni occasione il Festival di Sanremo diventa una possibilità in più per riscoprire la musica italiana e ammirare la scena internazionale, con il palco dell’Ariston che diventa una vetrina che raggiunge tutto il mondo e offre una rampa di lancio agli artisti che, come nel caso dei Maneskin, possono diventare star internazionali.

Oggi, venerdì 20 gennaio, i Maneskin hanno lanciato il nuovo album Rush!. Amadeus li ha annunciati in diretta al TG1 alla presenza di Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Damiano David, mentre Ethan Torchio era assente per via di un’influenza. Per la band romana è la terza volta consecutiva alla kermesse: la prima nel 2021 quando hanno conquistato la vittoria con Zitti E Buoni, la seconda nel 2022 come ospiti, la terza nel 2023 dopo l’album Rush.

L’esibizione dei Maneskin a Sanremo 2023 è prevista per giovedì 9 febbraio.