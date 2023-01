Federico Lauri meglio noto come Federico Fashion Style gay? Quello che tutti immaginavano da tempo adesso potrebbe avere una conferma ufficiale almeno secondo i primi rumors in arrivo dal salotto di Silvia Toffanin. Verissimo tornerà in onda questo fine settimana con una doppia puntata ma proprio in quella in onda sabato scopriremo l’esistenza di una vita ‘parallela’ rispetto a quella che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, ma cosa è successo di preciso?

Nelle scorse ore Verissimo ha annunciato sui suoi canali social che Federico Fashion Style sarà a Verissimo per raccontare della sua nuova vita ma adesso le cose si stanno facendo via via più chiare soprattutto da quando Alessandro Rosica, celebre esperto di gossip, su Instagram ha rivelato che Lauri confermerà di essere gay e di avere da sempre una vita parallela.

Secondo quanto ha rivelato Rosica, infatti, oltre al coming out, Federico Lauri parlerà anche della sua ex Letizia Porcu confermando il suo amore per lei ma rivelando anche che il suo orientamento sessuale è sempre ben stato chiaro anche a lei. Fino a questo momento Federico ha voluto tacere su tutto, almeno pubblicamente, solo “per tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia”.

In molti sono già pronti ad andare in fondo alla questione domani pomeriggio con l’intervista a Verissimo ma sembra che la sua vita ‘parallela’ sia venuta fuori solo di recente quando tutto era già cambiato nella sua quotidianità, cos’altro scopriremo? Inutile dire che sui social si continua a parlare di queste rivelazioni non senza ironia visto che in molti si erano accorti già del suo orientamento sessuale, le cose cambieranno domani pomeriggio con il coming out ufficiale?