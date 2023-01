Il nuovo singolo de Lo Stato Sociale è Che Benessere!?, un titolo perentorio quanto interrogativo che segna il nuovo corso della band di Lodo Guenzi che, a questo giro, si affianca con un altro compagno di viaggio. Naska, come gli stessi membri della band dichiarano, è un nuovo amico.

Con questo brano Lo Stato Sociale lancia l’altra faccia della medaglia di Fo**uti Per Sempre, il singolo precedente in cui hanno duettato con Vasco Brondi: se il primo era il passato, il secondo è il presente con gli occhi dell’amarezza ma anche della combattività. Una batteria serrata, liriche ossessive e ritmo siglano il felice ritorno di Lodo Guenzi e soci, con tante cose da dire.

Con Che Benessere!? Lo Stato Sociale dichiara l’inizio di un nuovo viaggio: ciò fa rima con un nuovo album? Per il momento non è dato saperlo, ma la band tornerà presto sul palco con un tour indoor che partirà dal 24 marzo al The Cage di Livorno e si concluderà il 28 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Di seguito tutte le date:

24 marzo – LIVORNO – The Cage SOLD OUT 25 marzo – BOLOGNA – TPO SOLD OUT 31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy SOLD OUT 7 aprile – PERUGIA – Urban SOLD OUT 8 aprile – ROMA – Monk SOLD OUT 14 aprile – PADOVA – CSO Pedro PREVENDITE NON DISPONIBILI 16 aprile – MILANO – Magazzini Generali SOLD OUT 20 aprile – CATANIA – MA 21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club 22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo 28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

A proposito del nuovo singolo, la band racconta:

“La canzone parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere”.

Una musica terapeutica, quindi, quella che Lo Stato Sociale presenta in questa nuova avventura discografica che probabilmente avrà nome e titolo entro la fine del 2023. Di seguito il testo di Che Benessere!?.

Wikipedia ha detto

che i gelati sono buoni

non sono cattivi come quelli

che ci rubano il lavoro

ma l’azienda si deve salvare

meglio delocalizzare

rubiamo a casa loro

dove rubare è legale.

Su Wikipedia qualcuno ha scritto anche

che fumare troppo ti fa male

ma era solo la pubblicità

del bonus per la salute mentale

Solo che io

non ho mai ricevuto risposta

di questo disastro

che in testa non so

a chi dare la colpa

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il ca**o

era meglio stare in giro a finire il vino

e a cantare questo disastro

E l’uomo del giorno è un banchiere

dice di vendere

e la donna dell’anno è madre Giorgia

e dice di pregare

e investire sulla paura

e investire sulla paura

che è un po’ la nuova felicità

c’è una nuova religione online

dove tutto quanto costa la metà

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il ca**o

era meglio stare in giro a finire il vino

e a cantare questo disastro

E se non ti passa

bevi di più

è perché pensi troppo

che ti fa male

dalla testa in giù

so quanto sono pesanti le serate in città

e quante volte hai detto baste

no grazie non mi va

ma tu pensa che ansia

una vita in vacanza

ed il nuovo che avanza

e nessuno che rompe i co***oni

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il ca**o

era meglio stare in giro a finire il vino

e a cantare questo disastro