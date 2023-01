Stangata per la Juventus. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha chiesto nove punti di penalizzazione per la Juventus. La pesantissima richiesta è avvenuta nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva che vede la Juventus sotto accusa per le plusvalenze. L’attività della giustizia sportiva interseca inevitabilmente anche quella delle giustizia ordinaria che sta passando al setaccio la gestione della Juventus di Andrea Agnelli (leggi di più)

Naturalmente la Juventus confida che il verdetto della Corte d’Appello sarà diverso dalla richiesta del Procuratore federale. O che, nella peggiore delle ipotesi, l’eventuale sentenza possa esser annullata e/o mitigata nei successivi gradi di giudizio.

Una brutta botta per la Juventus. Una richiesta micidiale proprio nei giorni del cambio della guardia formale tra la compagine societaria di Andrea Agnelli ed il nuovo management. La penalizzazione rischia di compromettere la stagione della Juventus già finita ko nella sfida contro il Napoli di venerdì scorso.

Senza nove punti in classifica la Juventus dovrebbe dare l’addio ai pur flebili sogni scudetto ed avrebbe molte difficoltà a difendere il posto Champions. Una situazione certamente difficile per la Juventus; tanto per la squadra che rischia di demoralizzarsi ulteriormente quanto per la società che vedrebbe ridotti gli introiti per programmare le stagione successive.

Si annunciano tempi durissimi per la Juventus che negli ultimi anni da modello aziendale vincente (stadio di proprietà, scudetti, finali di Champions) è diventata una società colabrodo piena di debiti, tecnicamente depauperata, pessima nella gestione di alcune vicende come quella di Suarez.

Si attendono gli sviluppi, la partita giudiziaria per la Juventus entra adesso nel vivo. I tifosi bianconeri trattengono il fiato senza nascondere la propria delusione. Tutti gli altri pregustano la caduta degli dei.

