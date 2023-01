Secondo quanto emerso in Rete, la società Xiaomi si è messa a lavoro a un nuovo modello Redmi economico aventi caratteristiche simili al Redmi A1, anche se si dice che questo dispositivo disporrà di un processore diverso e presentando diverse modifiche e miglioramenti. Il modello Redmi A1 si è rivelato un vero e proprio successo tra i consumatori grazie alle sue caratteristiche eccellenti e al prezzo accessibile. Il device sfoggia, infatti, un display HD da 6,52 pollici, un chipset Mediatek Helio A22, una fotocamera posteriore da 8MP e il sistema operativo Android 12 GO.

Il nuovo smartphone di Xiaomi, cui nome ufficiale per il momento risulta sconosciuto, anche se gli ultimi rumors prospettano il lancio di un presunto Redmi A2, regalerà probabilmente funzionalità leggermente diverse e migliori rispetto al predecessore. Dato che il Redmi A1 è stato un dispositivo economico e non è stato in grado di soddisfare le richieste degli utenti, è possibile che gli ultimi restanti modelli possano essere ricondizionati e rivenduti. I dati del nuovo modello Redmi sono apparsi sul certificato FCC che mostrano informazioni importanti. Vediamo di quali si tratta.

Il prossimo smartphone Redmi presenta il numero di modello 23026RN54G; mentre il precedente Redmi A1 sfruttava il processore Helio A22, questa volta il nuovo dispositivo sarà alimentato da Helio P35. Inoltre, è possibile che questo device possa avere il nome in codice “acqua” e, stando ai test MIUI interni e al certificato FCC, pare ci sia a bordo Android 13 Go Edition. L’ultima build MIUI interna del nuovo modello Redmi è la V14.0.1.0.TGOMIXM, ciò suggerisce che lo smartphone sarà disponibile per la vendita nei prossimi mesi di febbraio/marzo ed offerto nei mercato sia indiano che globale. Ad ogni modo, i fan di Xiaomi dovranno aspettare l’annuncio ufficiale dell’azienda per scoprirne di più su questo nuovo dispositivo sconosciuto.

