Bisogna fare i conti in queste ore con una nuova disponibilità PS5 all’interno dello store Unieuro. Si tratta a conti fatti di un bundle che potrebbe risultare estremamente conveniente per chi intende partire subito con alcuni giochi, dopo le informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori alcuni giorni fa. Insomma, stiamo vivendo un periodo particolarmente intenso con lo shop in questione, a testimonianza del fatto che il rivenditore ha un discreto numero di unità da distribuire sul mercato italiano nel corso dei prossimi giorni.

Un aggiornamento sulla disponibilità PS5 su Unieuro il 19 gennaio con nuovo bundle disponibile

In cosa consiste l’extra disponibilità PS5 su Unieuro il 19 gennaio con nuovo bundle lanciato per il pubblico italiano? Chi decide di portarsi a casa la console di Sony con il venditore in questione, nello specifico, potrà iniziare a giocare da subito a God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West. Un pacchetto molto corposo, che a quanto pare oggi risulta acquistabile al prezzo di soli 699 euro totali. Insomma, è stato concepito uno sconto pari al 9% quasi, secondo quanto appreso in mattinata.

Iniziative di marketing del genere evidenziano come su scala globale dovremmo registrare una maggiore disponibilità di PS5, con tutto quello che ne consegue anche per il mercato italiano. Si tratta di una delle prime promozioni che, giochi compresi, consente addirittura di risparmiare qualcosa sui prezzi di listino dei singoli prodotti. Titoli come God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West sono molto popolari e possono fare la differenza.

Per quanto riguarda GameStop, pare sia ancora in corso il bundle che prevede la PlayStation 5 Standard (con lettore DVD), oltre a God of War Ragnarok, secondo Controller Wireless DualSense, oltre a Headset Sades – 708 GT (Red / Black). Insomma, occhio alle nuove disponibilità PS5.