HMD Global si presenta in questo nuovo 2023 con uno smartphone low-cost dotato di sistema operativo Android 12 Go Edition, ossia il Nokia C12. In base al numero di modello, questo è un sequel del Nokia C10 dell’inizio del 2021, anche se si presenta più piccolo della maggior parte dei device della serie C. Questo è frutto del display da 6,3 pollici, un LCD con risoluzione HD+. Il nuovo Nokia C12 misura 160,6 x 74,3 x 8,75mm per un peso di 177,4gr. Facendo un confronto, il NokiaC10 misura 169,9 x 77,9 x 8,8 mm e 191gr. e sfoggia un display da 6,52 pollici. Come ha affermato Adam Ferguson, Global Head of Product Marketing di HMD Global, ciò che le persone amano degli smartphone Nokia è la loro altissima resistenza. Ebbene, il Nokia C12 garantisce proprio questo aspetto, in più una fotocamera intelligente e prestazioni migliorate. Detto questo, andiamo a scoprire insieme le principali caratteristiche tecniche.

Il nuovo Nokia C12 presenta, come già accennato sopra, un display LCD da 6,3 pollici con risoluzione HD+, un’impermeabilità IP52 contro schizzi e polvere e connettività 4G Cat4, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, micro USB, jack audio 3,5mm e GPS. Sotto la scocca troviamo un processore Unisoc 9863A1 octa-core fino a 1,6GHz, affiancato da 2/3GB di memoria RAM LPDDR4X (estensibile virtualmente di 2GB) e 64GB di storage espandibile fino a 256GB tramite slot microSD. Il device è dotato di una porta microUSB invece di USB Type-C, e a bordo troviamo il software basato sul sistema operativo Android 12 Go, ossia una versione più leggera del classico Android.

Le fotocamere sul retro sono due, con un sensore da 8 e uno da 5MP. Ciò che manca è un lettore d’impronte, ma è presente il riconoscimento facciale 2D anche quando si indossa una mascherina. Inoltre, il Nokia C12 è alimentato da una batteria da 3000mAh. Il novo smartphone del colosso finlandese è disponibile in tre colorazioni, ovvero Light Mint, Dark Cyan e Charcoal, e sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo, non ancora ufficiale, ma che si aggira intorno ai 119 euro.

