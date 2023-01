Tutti contro Wax ad Amici ed è costretto ad intervenire suo padre. Ormai non si parla d’altro che del “noce moscata gate”, che sta tenendo banco ormai da diversi giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Valeria è stata eliminata dopo una sfida, eliminato anche il cantante Tommy Dali ma in molti puntano il dito contro un altro cantante del talent show: Wax. Stando a quanto si intuisce, gran parte della responsabilità del “noce moscata gate” sarebbe da attribuire proprio a lui. Sua l’idea non meglio definita che ha portato ad “assaggiare” la noce moscata, salvo poi censurare il video ma prendere numerosi provvedimenti.

Innanzitutto, i ragazzi coinvolti sono stati posti tutti in sfida immediata nella puntata speciale di domenica 15 gennaio ma le indagini non sono terminate e se ne continua a parlare sia nel Daytime che sui social. Così tanto, che il padre di Wax è costretto ad intervenire in difesa di suo figlio che, essendo ancora nel programma, non può esprimersi al di là dei circuiti ufficiali autorizzati dalla produzione.

In rete sono numerose le ipotesi attorno al “noce moscata gate”. Oltre all’effettiva presenza di una grande quantità di noce moscata nei cocktail di capodanno, si ipotizzano azioni di bullismo e addirittura stupri ad opera di alcuni dei capobanda. Tra questi spunta anche il nome di Wax e si supera il limite che nessun genitore può tollerare. Il padre di Wax, allora, interviene in difesa di suo figlio ed è costretto a registrare un video in cui, con estrema sincerità racconta chi è Wax davvero. Sicuramente non uno stupratore.

Parla di un giovane ragazzo che vive di sogni e racconta un episodio avvenuto in casa qualche anno fa: Wax, con una pistola giocattolo, gli ha intimato di preparargli un piatto di pasta. L’uomo si è quindi recato in cucina per fargli notare che, con le mani in alto, non avrebbe potuto mettere l’acqua. Da lì una risata fragorosa ha unito i due.

Un episodio che spiega il lato più giocoso di Wax, forse non ancora emerso ad Amici.