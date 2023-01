Shrinking su Apple TV+ si mostra nel primo trailer della serie tv. Dai creatori di Ted Lasso, Brett Goldstein e Bill Lawrence, arriva una nuova comedy con una coppia di protagonisti inedita: Harrison Ford (che non ha bisogno di presentazioni) e Jason Segel (l’ex Marshall di How I Met Your Mother, anche co-creatore).

La trama ruota intorno a un terapeuta del lutto che infrange le regole dicendo ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Jimmy (Segel) ha perso la moglie e vuole provare un nuovo approccio per affrontare la sua perdita, ma non è chiaro come possa aiutare gli altri. Eppure l’approccio anticonvenzionale sembra iniziare ad aiutarlo.

Harrison Ford interpreta Paul, un altro terapista nonché mentore di Jimmy, che si offre di dargli degli stravaganti consigli, contribuendo ad aprirgli gli occhi su una nuova prospettiva di vita.

Nel cast di Shrinking su Apple TV+ anche Christa Miller (Scrubs, Cougar Town), Jessica Williams (Love Life, The Daily Show), Michael Urie (Ugly Betty ), Luke Tennie (CSI: Vegas) e Lukita Maxwell (Generation).

I primi due episodi della serie tv saranno disponibili il 27 gennaio, seguiti da un nuovo appuntamento settimanale, ogni venerdì. Per Harrison Ford è la seconda serie tv che lo vede protagonista quest’anno, dopo 1923, il prequel di Yellowstone in onda su Paramount+.

Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein hanno co-creato Shrinking, prodotto dalla Warner Bros. Television, con la quale Lawrence ha un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. I produttori esecutivi sono Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, il regista James Ponsoldt, Randall Winston, Jeff Ingold e Liza Katzer.

Di seguito il trailer di Shrinking su Apple TV+, al momento disponibile solo in lingua originale:

