Ted Lasso 3 si mostra nella prima immagine della terza, e forse ultima, stagione. Durante il tour invernale della Television Critics Association, Apple TV+ ha svelato un assaggio dei nuovi episodi della serie comedy, vincitrice dell’Emmy Award.

Ted Lasso 3 uscirà questa primavera sul servizio di streaming. Una prima foto è stata mostrata durante l’evento, e potete vederla in alto all’articolo: Jason Sudeikis, nei panni dell’allenatore titolare dell’AFC Richmond, sfida Nick Mohammed nel ruolo di Nate. Quest’ultimo ha tradito il buon amico Ted per diventare allenatore del West Ham United, di proprietà del ricco ex marito/rivale di Rebecca, Anthony Head.

Ad ora non si sa se Ted Lasso 3 sia davvero l’ultima stagione. L’indomani della sua seconda vittoria consecutiva di Emmy, Sudeikis aveva dichiarato che tutto dipendeva da più fattori: “La risposta è stata travolgente. Abbiamo un enorme gruppo di scrittori, attori, persone in produzione e post-produzione, tutti gettati n un turbine di possibilità. Non potrei dire sì o no… Se lo sapessi, non lo direi.”

Ma mesi prima che Sudeikis suggerisse che non era stata presa alcuna decisione, il collega (e sceneggiatore della serie) Brett Goldstein, alias Roy Kent, ha rilasciato un’intervista al Sunday Times del Regno Unito e ha lasciato intendere che la terza stagione avrebbe segnato la fine di Ted Lasso: “La stiamo scrivendo come tale”, aveva confermato. “Avevamo previsto tre stagioni. Avviso spoiler: muoiono tutti”, aveva poi scherzato alla fine. I co-creatori della serie Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Bill Lawrence avevano sempre immaginato la serie tv come un percorso lungo tre stagioni.

Le riprese di Ted Lasso 3 sono iniziate molto in ritardo rispetto alla scorsa stagione a causa di alcuni problemi logistici nel pre-produzione. Una data d’uscita era inizialmente prevista entro lo scorso anno, poi è slittata al corso del 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com.