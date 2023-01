Nelle ultime ore sono trapelate tantissime informazioni sugli imminenti Samsung Galaxy S23, comprese pure le più che probabili schede tecniche del dispositivo. Proprio su quest’ultime è stata rilevata un’imprecisione relativa alla memoria RAM. Questa, in un primo momento, è stata segnalata come quella LPDDR5, già in suo sulla serie Galaxy S21 come su quella Galaxy S22. La mancata evoluzione per il terzo anno consecutivo avrebbe tuttavia destato dei sospetti e sulla questione è intervenuto il tipster Ice Universe specificando che i prossimi top di gamma avranno proprio la RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0.

Ricapitoliamo la dotazione hardware per quanto riguarda la memoria. Il Samsung Galaxy S23 uscirà nei modelli da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e poi in quello da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il Samsung Galaxy S23 Plus sarà lanciato in due esemplari sempre da 8 GB di RAM ma con soluzione di memoria da 256 GB e 512 GB. Infine, il Samsung Galaxy S23 Ultra verrà venduto nell’opzione da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e inoltre in due esemplari da 12 GB ma con memoria da 512 GB o 1 TB.

A parte le soluzioni fin qui proposte, in cosa differirà il nuovo standard di memoria RAM LPDDR5X sui nuovi top di gamma? La velocità di trasferimento dati arriverà ora fino a 8.533 Mbps e risulterà essere il 33% più veloce della “vecchia” RAM LPDDR5. Ancora, i chip di archiviazione UFS 4.0 consentiranno di beneficiare di velocità di lettura sequenziale dei dati fino a 4200 MB/s e di quella di scrittura sequenziale fino a 2.800 MB/s. Per intenderci, la soluzione UFS 3.1 offriva finora velocità di lettura sequenziale fino a 2100 MB/s e velocità di scrittura ino a 1.200 MB/s.

Per tutto quanto appena riferito, appare evidente come la combinazione delle nuove tecnologie di memoria con il chipset di nuova generazione (Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy garantiranno prestazioni decisamente migliori rispetto anche solo alla precedente generazione Samsung Galaxy S22. I primi possessori dei nuovi telefoni potranno accorgersene subito in molte occasioni: in primis, all’avvio del telefono ma anche all’apertura delle applicazioni e più in generale in tante operazioni compiute sullo smartphone.

