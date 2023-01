Seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 7, in onda giovedì 19 gennaio su Rai1. La fiction della rete ammiraglia si prepara a salutare Suor Angela, con Elena Sofia Ricci che uscirà di scena per lasciare il timone a Francesca Chillemi e la sua Azzurra Leonardi.

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite che mai. In questa nuova stagione dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’. E Azzurra si ritroverà da sola per la prima volta. Ma non per molto. Al convento degli Angeli Custodi entreranno, infatti, nuovi personaggi. Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai.

Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera, nella seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 7.

Si comincia con l’episodio 7×03 dal titolo Restare o partire?, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il Vescovo mette in discussione l’operato di Suor Angela. Intanto la suora si prodiga per Ludovica e Cate. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella.

A seguire, l‘episodio 7×04 intitolato Progetti:

Le nuove dinamiche al Convento mettono in crisi Azzurra. Suor Teresa è motivata a compiere la missione affidatagli dalla sorella. Intanto per le ragazze è crisi. Sara fa arrabbiare Emiliano.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7: Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Pierpaolo Spollon è Emiliano; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Federica Pagliaroli è Sara; Ileana D’Ambra è Cate; Emma Valenti è Ludovica; Filippo De Carli è Ettore; infine Valerio Di Domenticantonio è Elia.

L’appuntamento con Che Dio ci Aiuti 7 su Rai1 è alle 21:35.

Continua a leggere su optimagazine.com.