Non sono ancora maturi i tempi per la distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 16.3 a bordo dei vari iPhone compatibili, ma da oggi abbiamo un’anticipazione importante che riguarda in primis gli utenti in possesso di un iPhone 14 Pro. Proviamo a fare il punto della situazione, soprattutto dopo esserci concentrati nei giorni scorsi su alcune anticipazioni che investono iOS 16.2.1, a conti fatti un pacchetto software minore. In questo modo, avremo le idee più chiare su quello che ci aspetta a breve.

Primi pesanti problemi attraverso il rilascio dell’aggiornamento iOS 16.3 su iPhone 14 Pro: la situazione ad oggi

Quali sono i presupposti dai quali partire oggi? Stando a quanto evidenziato da MacRumors, l’aggiornamento iOS 16.3 avrà in primo luogo il compito di risolvere un problema ormai noto al pubblico e all’azienda stessa. Mi riferisco al caso in cui le linee orizzontali lampeggiano sullo schermo a bordo di alcuni dispositivi. Come accennato ad inizio articolo, la storia riguarda fondamentalmente gli iPhone 14 Pro Max quando risultano accesi o sbloccati, mettendo la parola fine ad un bug più diffuso di quanto si pensi.

Proprio la mole di segnalazioni aveva indotto il pubblico a pensare che il problema potesse essere risolto più velocemente da Apple, magari attraverso iOS 16.2.1 di cui si parlava poco fa. Le cose non stanno così e dovremo pazientare un altro po’ prima di fare questo step. Presumibilmente, un paio di settimane. Ad oggi, non è chiaro quale sia la causa sottostante o quanti dispositivi iPhone 14 Pro Max siano coinvolti.

Di sicuro, l’apparizione del bugfix nelle note di Apple indica che si tratta di un problema software, piuttosto che di un difetto hardware. Ricordo anche che l’aggiornamento iOS 16.3 consentirà di utilizzare una chiave di sicurezza fisica per l’autenticazione a due fattori, a proposito di un account ID Apple. Senza dimenticare la disponibilità globale di Advanced Data Protection, con relativi richiami alla crittografia iCloud.