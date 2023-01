In molti si aspettano nuove emoji in questo 2023 ed è giusto sapere che la versione Unicode15.1 delle tanto amate emoticon è in sviluppo. Meglio tuttavia non attendersi dei veri e propri stravolgimenti nei mesi che verranno (almeno per il prossimo autunno) visto che quanto è in lavorazione sarà piuttosto una rivisitazione di quanto già di scena, se non per qualche eccezione.

Il consorzio Unicode, anche quest’anno, non mancherà di sottolineare l’estrema versatilità della composizione della famiglia moderna. Per quanto, nel tempo, tra le emoji WhatsApp siano state sempre più rappresentate famiglie con un solo genitore, due papà, due mamme piuttosto che coppie etero con figli, ecco che il prossimo passo sarà ancora ulteriore. Esistono, in effetti, anche famiglie composte da persone decisamente anziane con un bambino, nuclei sempre più multirazziali oppure composte anche da tanti animali o da diversi gemelli. Nella prima immagine di seguito riportata, c’è quanto già a disposizione ora di WhatsApp come di altre app di messaggistica. Nella seconda immagine, al contrario, c’è quanto dovrebbe ben presto giungere come soluzione per rappresentare qualsiasi famiglia appunto, in ogni accezione del termine. Le seconde soluzioni, piuttosto che essere del tutto nuove saranno delle combinazioni di quanto già in uso.

Tra le nuove emojì attese in questo 2023 ce ne sono altre sempre “rivisitate” rispetto a quanto già di scena. Le emoticon di seguito riportate come molte altre già in uso sono tutte rivolte verso sinistra (una macchina come una persona vanno sempre nella specifica direzione, volendo farci caso). Al contrario, all’interno di Unicode 16.1, si introdurranno le stesse soluzioni ma rivolte verso destra, dunque speculari rispetto a quanto visto finora.

Per concludere, le sole vere nuove emoji WhatsApp già note per Unicode 16.1 sono quelle rappresentate di seguito. Sempre il prossimo autunno, dovrebbero giungere nuove soluzioni che rappresentino un lime, un fungo, una catena spezzata, una faccina che annuisce con la testa dall’alto verso il basso oppure nega qualcosa ruotando sempre e il capo ed infine una fenice che risorge dalle ceneri.

