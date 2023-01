Ci sono alcune informazioni importanti da registrare in vista del match Sinner-Fucsovics, soprattutto per quanto riguarda l’orario del match e come guardare gli Australian Open, arrivati ormai al terzo turno. In primo luogo, è ormai noto che ci siano tante strade disponibili per godersi il primo vero torneo della stagione, coi diritti dati ad Eurosport e con la possibilità di accedere a due canali dedicati sia con il pacchetto di Sky Sport, sia con DAZN, sia con Discovery+, all’interno della sezione Eurosport Player,

Tutti i dettagli del caso sull’orario del match Sinner-Fucsovics e su come guardare gli Australian Open

Un altro capitolo per lui, sperando che il percorso del nostro tennista possa essere molto lungo agli Australian Open dopo le precoci uscite di Musetti e Berrettini in occasione del primo turno del torneo. Facciamo il punto della situazione, dunque, dopo avervi dato dritte pochi giorni fa in occasione del secondo match del nostro numero uno. Partiamo dal presupposto che, come avvenuto due giorni fa, il match Sinner-Fucsovics dovrebbe iniziare entro un orario tutto sommato accessibile qui in Italia.

Al netto dei discorsi sul fuso orario, infatti, l’incontro dovrebbe essere il primo in programma nel tabellone per la giornata di venerdì, motivo per il quale si dovrebbe cominciare all’1.00 italiane. Non parliamo di una testa di serie, ma il suo gioco da fondo campo potrebbe creare più di un grattacapo a Sinner. Il suo avversario, del resto, gli ha regalato più di un dispiacere in passato ed è noto per essere una sorte di bestia nera per i tennisti azzurri. Insomma, non ci dovrebbe essere il rischio di sottovalutare l’impegno.

Ora avete maggiori dettagli per guardare gli Australian Open ed il match Sinner-Fucsovics, meno scontato di quanto si possa immaginare sulla carta per il nostro tennista.