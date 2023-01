Con il nuovo singolo di Mostro abbiamo la prova più evidente della messa in piedi di un mondo sempre più perfetto e definito. Underrated, questo il titolo del brano, anticipa il terzo mixtape della serie The Illest iniziata nel 2015 e che si chiuderà il 27 gennaio 2023.

Nel frattempo Giorgio Ferrario, questo il nome di battesimo del rapper romano, droppa una nuova traccia piena di punchline e barre audaci. Il tutto è prodotto da Nick Sick e il titolo è un chiaro riferimento al suo nuovo status: Underrated significa “sottovalutato”, e ogni rapper prima o poi mette sul piatto tutto ciò che ha conquistato con il suo sudore per chiedere conto ai detrattori che hanno sempre tentato di scoraggiarlo.

Oggi Mostro è, infatti, una punta di diamante della scena urban che guarda tutti dall’alto e si rende protagonista di un 2023 tutto suo, con un nuovo mixtape e nuove storie da raccontare.

Suo è il black humor, ma anche l’assoluta sincerità: “Tu continua a fare pop, ma no pi**iare sul mio territorio”. Di seguito la tracklist di The Illest Vol. 3:

01 The Illest intro prod. Yoshimitsu & Nick Sick 02 Underrated prod. Nick Sick 03 Niente Pioggia Fiente fiori prod. The Ceasars 04 Rappresento feat xxx prod. 2nd Roof 05 Aquiloni prod. 2nd Roof 06 Un Momento Per Favore prod. Andry The Hitmaker 07 Delusioni feat. xxx prod. Andry The Hitmaker 08 Da Paura prod. Andry The Hitmaker 09 Porte Chiuse prod. Nick Sick 10 Noodles feat. xxx prod. Mixer T 11 Le Chiavi Di Casa prod. Manusso 12 Exit feat. xxx prod. Andry The Hitmaker 13 Bottiglie Rotte feat. Emis Killa & Gemitaiz prod. Sine 14 Vomito prod. Yoshimitsu 15 Se Passi Di Qui prod. Yoshimitsu

The Illest Vol. 3 vanta un prontuario di producer che sono pezzi da 90 della scena italiana – Nick Sick, Andry The Hitmaker, 2nd Roof, Mixer T e Yoshimitsu – ma anche due grandi nomi come Emis Killa e Gemitaiz in Bottiglie Rotte che abbiamo già ascoltato a novembre.

[Intro]

Ah-ah, yeah

Still ill

Ancora recco al Tugurio

Smetto il giorno in cui muoio

[Strofa 1]

Rappo, scemo, ho detto che rappo

Meglio di te, poi di te, poi di te, poi di te, poi di tutti qua dentro (Tutti)

Ogni beat con il mic l’anniento (Ah-ah)

Io c’ho un flow per ogni strofa, sta’ attento (Uh, uh)

Anche se in confronto a tutti questi qua

È più forte mi’ cugino che nemmeno va a tempo

Non ti sento e non basta che parli più forte, eh no, bello mio (Ahah)

Con quella da “Ma chi l’avrebbe mai detto?”, co***one, l’avrei detto io (Seh)

Underdog, proverò che si sbagliano

Underground, pеrò mai under level (Tu-tu-tu)

Sottotеrra come Undertaker

In questa mer*a sono underrated (Uh)

Flow toxic, hotboxing

Coff-coff, non è COD, però killo ‘sti stronzi

Perché c’ho più skills di tutti, l’illest

Sai che sono più ill di Bill Cosby

Quindi, dicevo

Bello l’amore, ma i soldi li ho fatti con l’odio (Uh, uh)

Sposato col rap, questo è il mio matrimonio

Il violino lo suona il demonio, Mostro



[Ritornello]

Scusa, sto fumando e non so manco che ore sono

Non me ne fo**e un ca**o, quindi te e il tuo disco nuovo

Per me puoi pure morire, tanto a farlo non sei buono

Perché sai che ce l’ho fatta e ce l’ho fatta io da solo

E metto al primo posto la vendetta e poi il perdono

Per me puoi pure morire, tanto a farlo non sei buono

E non ho proprio niente da spartire insieme a loro

Sai che resto underrated

[Post-Ritornello]

Underrated, brrah

[Strofa 2]

Partire da zero, farcela davvero, io, sì, lo so fare (Yeah)

Solo col duro lavoro, ogni giorno giù in studio, fanc**o, non filosofare (Zitto)

Non ho mai chiesto nient’altro a me stesso, cercavo soltanto un antidoto al male (Solo)

Chiuso dentro a un bilocale (Pow) anche senza l’articolo dove mi spingono, sì, lo so fare (Fanc**o)

Come una missione, seguo la visione, io, sì, lo so fare

Come credevi che fossi finito (Ah) ora credi che questo sia un filo, ma è una laser (Ah)

Questi non vivono quello che scrivono (No), però lo dicono uguale (Pu**y)

A me pare ridicolo, no, non mi limito (Uh)

Nel mio perimetro sale il pericolo e libero il cane (Woof, woof)

Seguiamo l’odore come i Dobermann

A loro fa paura perché è troppo hardcore

Le truppe del terrore come a Rotterdam

E tu (Tu) continua a fare il tuo pop

Ma non pi**iare sul mio territorio (No)

Malato del rap, questo è il mio manicomio

E il dottore diventa il demonio, Mostro



[Interludio]

Ma lei sta benissimo

[Ritornello]

Scusa, sto fumando e non so manco che ore sono (È guarito)

Non me ne fo**e un c***o, quindi te e il tuo disco nuovo

Per me puoi pure morire, tanto a farlo non sei buono

Perché sai che ce l’ho fatta e ce l’ho fatta io da solo

E metto al primo posto la vendetta e poi il perdono

Per me puoi pure morire, tanto a farlo non sei buono

E non ho proprio niente da spartire insieme a loro

Sai che resto underrated