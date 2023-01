Un paio di giorni fa, il colosso di Seul ha distribuito la patch di sicurezza di gennaio 2023 sulla variante internazionale dei Samsung Galaxy Note 20 4G (SM-N981F) e Note 20 Ultra 4G (SM-N985F). Oggi, l’azienda sudcoreana sta implementando lo stesso aggiornamento di sicurezza per la variante internazionale dei Samsung Galaxy Note 20 5G (SM-N981B) e Note 20 Ultra 5G (SM-N986B).

Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy Note 20 5G e Galaxy Note 20 Ultra 5G viene fornito con la versione firmware N98xBXXS5GWA8, portando con sé la patch di sicurezza di gennaio 2023, che risolve più di cinquanta problemi di sicurezza. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio in Brasile. Tuttavia, mentre parliamo, il produttore asiatico potrebbe spingerlo anche in altre Regioni.

Per verificare manualmente l’ultimo aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy Note 20 5G, andate in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il colosso di Seul ha anche implementato la patch di sicurezza di gennaio 2023 per le varianti sbloccate dal gestore telefonico del dispositivo negli Stati Uniti. Anche altri modelli di smartphone potrebbero ricevere questo aggiornamento molto presto. Il Samsung Galaxy Note 20 è stato lanciato con Android 10 a bordo e recentemente ha ricevuto il suo ultimo importante aggiornamento software, che ha portato Android 13 e la One UI 5.0. Ricordate di verificare la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione e di effettuare un backup dei dati personali da ripristinare se qualcosa non funzionasse a dovere (senza il backup non potreste recuperare i dati persi se foste costretti ad un hard-reset non programmato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com