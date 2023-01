Era tutto vero: i Maneskin si sono sposati (tra loro) a Roma. A differenza di quanto riportato poco fa, il matrimonio non si è tenuto a Las Vegas ma a Palazzo Brancaccio di Roma.

Chiaramente si tratta di una trovata promozionale a supporto del nuovo album, che proprio in queste ore è il protagonista di una presentazione eccezionale a Roma. I Maneskin, tutti e quattro, si sono presentati in abito bianco e si sono sposati tra loro. Così, nelle numerose foto che fanno capolino sui social, si vede Victoria baciare Ethan e Damiano baciare Thomas in eleganti abiti da cerimonia. E non solo: tra le foto anche baci di Victoria e Damiano (che smentisce anche la voce sui problemi personali tra i due) e di Ethan e Thomas, con scambi di coppie.

I quattro hanno presentato il nuovo disco con un doppio matrimonio che farà sicuramente parlare, ma in fondo era stato annunciato. Non troppo tempo fa si parlava di una marcia nuziale, suonata sui tetti di Roma, che annunciava proprio la data di un matrimonio, con tanto di anello. Il post era stato condiviso da Spotify e aveva lasciato intuire attività promozionali legate al nuovo disco di inediti, Rush, da mezzanotte disponibile in tutto il mondo. La data infatti coincideva proprio con la vigilia dell’uscita del disco.

Sul web ci si chiedeva chi potesse essere il protagonista delle nozze, ipotizzando un matrimonio tra un componente dei Maneskin e la sua dolce metà. Si puntava su Damino David e Giorgia Soleri ma i Maneskin hanno stravolto e stupito di nuovo tutti: si sono sposati tutti e quattro, e tra loro!