I top di gamma Samsung Galaxy S23 potrebbero costare di più rispetto ai Galaxy S22: ormai è cosa risaputa, non c’è da meravigliarsi. Adesso sembrano essere stati divulgati i possibili prezzi applicati in Europa al top di gamma del colosso di Seul, almeno per quanto riguarda il listino francese. Il modello base partirebbe da un taglio di memoria interna da 128GB al prezzo di 959 euro (quello da 256GB costerebbe 1019 euro). Il Samsung Galaxy S23+ avrebbe un prezzo di 1219 e 1339 euro, rispettivamente per le versioni da 256 e 512GB. Infine, il Samsung Galaxy S23 Ultra costerebbe 1419, 1599 e 1839 euro per le versioni da 256GB, 512GB e 1TB.

PREMIERE



Official prices for Samsung Galaxy S23 Series in France



S23:

128GB: 959€

256GB: 1019€



S23+:

256GB: 1219€

512GB: 1339€



S23 Ultra:

256GB: 1419€

512GB: 1599€

1TB: 1839€ — billbil-kun (@BillbilKun) January 18, 2023

L’insider li ha appena comunicati. Bisogna precisare che i listini italiani dei Galaxy S22 sono più elevati di quelli francesi di circa 20 euro per gli storage più contenuti e 30 euro per le varianti con maggiore spazio di archiviazione. Se il produttore asiatico lasciasse invariata la differenza di prezzo tra i due Paesi e se quanto previsto dal leaker fosse il vero, potrebbero essere questi i prezzi finali applicati in Italia ai Samsung Galaxy S23. Il modello base da 128GB costerebbe 989 euro, mentre quello da 256GB all’incirca 1049 euro. La configurazione Plus avrebbe un prezzo di 1249 e 1369 euro per i tagli da 256 e 512GB. Infine, la versione Ultra costerebbe 1449, 1629 e 1869 euro, rispettivamente per gli storage da 256GB, 512GB e 1TB.

Se i listini italiani si rivelassero questi, l’aumento maggiore peserebbe sul modello base, a parità di storage interno rispetto alla generazione precedente. In ogni caso, ci sarebbe un forte rincaro anche per quanto riguarda i Samsung Galaxy S23+ e S23 Ultra, nell’ordine di circa 170 euro in più, potendo però contare sul doppio dello storage interno.

