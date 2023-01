La data della prima puntata del Serale di Amici è ormai nota e continua la corsa verso la prossima fase del programma. Cantanti e ballerini continuano a sostenere sfide e performance ai fini della classifica di gradimento che porta ai migliori a sottoporsi al giudizio dei rispettivi docenti di categoria per la valutazione dell’assegnazione della maglia.

Se nella puntata del 15 gennaio abbiamo assistito a dispute sul caso che è stato rinominato il “noce moscata gate”, nella puntata del 22 gennaio ci saranno chiaramente nuovi strascichi della faccenda. Tommy Dali è stato eliminato di netto dal suo docente, Rudy Zerbi, in quanto considerato il maggiore responsabile di quanto accaduto la notte di Capodanno.

Ma attenzione: stando a quanto trapelato in rete, anche il cantante Wax sarebbe estremamente coinvolto nella vicenda.

Intanto, giovedì 19 gennaio, a Roma si registra il nuovo appuntamento con lo speciale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 domenica 22 gennaio a partire dalle ore 14.00.

Dalle prime anticipazioni disponibili sui social, apprendiamo che non ci sono stati eliminati nel corso della registrazione. I concorrenti di Amici sono tutti salvi. Amici Notizie 22 riporta che la classifica di canto ha premiato Aaron, che però non ha ottenuto la maglia del serale. Dalla stessa pagina apprendiamo che l’ospite musicale della puntata è stato il cantautore Ernia.

Tra i premi in palio per i ragazzi, anche una performance speciale al concerto di Achille Lauro, assegnata tramite una gara di ballo. A vincere è stato Samu, che potrà danzare in occasione di uno dei prossimi appuntamenti live del cantante. A fronte di nessun eliminato, si è registrato invece un nuovo ingresso: Paky, concorrente fortemente voluto dalla maestra di ballo Alessandra Celentano. Nonostante avesse perso la sfida contro Samu, a Paky è stato comunque concesso un banco nel programma.