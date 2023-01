Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe ottenere presto l’aggiornamento alla One UI 5.1: tuttavia, il nuovo software dovrebbe debuttare con la serie dei Samsung Galaxy S23 il 1 febbraio, il che significa che per l’upgrade del Samsung Galaxy S21 FE alla One UI 5.1 bisognerà aspettare almeno un mese. Nel frattempo, il colosso di Seul sta implementando la patch di sicurezza di gennaio 2023 per la variante internazionale del device.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento porta il firmware del telefono alla versione G990EXXS3DWA6. Il pacchetto porta la patch di sicurezza di gennaio 2023 che corregge oltre cinquanta vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento è stato sviluppato, al momento, per la variante internazionale del Samsung Galaxy S21 FE, che porta il numero di modello “SM-G990E“. L’aggiornamento è disponibile in tre Regioni dell’America Latina: Argentina, Colombia e Messico, almeno per il momento. Anche altri Paesi dovrebbero riceverlo presto. Se avete un Samsung Galaxy S21 FE e vivete in uno dei territori di cui sopra, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato con Android 12 (One UI 4.1). Di recente, il dispositivo è stato aggiornato ad Android 13 (One UI 5.0). Insieme alla One UI 5.1 basato su Android 13, il device può ricevere gli aggiornamenti di Android 14 e Android 15. A ben pensarci, tenersi stretto il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe proprio essere una buona idea: adesso tutto sta nell’aspettare il resto degli aggiornamenti in ricezione, sperando possano tirare fuori il meglio dal device. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

