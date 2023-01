Selena Gomez si è fidanzata con Andrew Taggart dei The Chainsmokers? L’indiscrezione arriva da US Weekly: le due star internazionali si starebbero frequentando.

Selena Gomez fidanzata con Andrew Taggart?

Secondo insider vicini a US Weekly, i due artisti si starebbero frequentando senza nemmeno nascondersi troppo: “Non stanno cercando di nascondere la loro storia d’amore intrufolandosi nei club per soli membri”.

Quindi: “L’ex star di Disney Channel è così affettuosa con il rocker e Selena riesce a malapena a togliergli le mani di dosso”. La potenziale coppia, quindi, starebbe passando del tempo insieme passando dal cinema al bowling. Per il momento i diretti interessati non smentiscono né confermano la notizia, né rilasciano dichiarazioni sui rispettivi profili social.

Andrew “Drew” Taggart è un componente del duo The Chainsmokers insieme ad Alex Pall, formazione che esplora diversi stili dall’hip hop all’indie e che nel 2022 ha pubblicato il quarto album So Far So Good.

Il body shaming contro Selena Gomez ai Golden Globe 2023

Selena Gomez ha partecipato ai Golden Globes 2023, e non appena è comparsa sul red carpet gli hater si sono precipitati sui social per commentare la sua forma fisica.

“È ingrassata/Cosa le è successo?/ È gonfia”, hanno scritto in molti. La risposta della popstar non si è fatta attendere, e senza tanti giri di parole ha commentato: “Sono ingrassata perché durante le vacanze di Natale me la sono goduta”.

Nel 2020 Selena Gomez ha pubblicato il suo terzo album Rare, oltre al documentario My Mind And Me in cui parla del suo impegno a favore delle persone con problemi mentali. Chi ha memoria sulla vita privata della popstar, ricorderà che nel 2021 si era unita a Jimmy Butler dopo la fine della relazione con Justin Bieber.

A proposito del rapporto con il proprio corpo, nel 2020 Selena Gomez aveva mostrato la cicatrice dovuta al trapianto del rene cui si era sottoposta.

