Oggi 18 gennaio, a due settimane esatte dall’uscita, la scheda tecnica del Samsung Galax S23 Ultra non ha più segreti. Grazie ad un informatore del calibro di Roland Quandt ora sappiamo esattamente ogni specifica del prossimo top di gamma assoluto della serie ammiraglia. Dopo le notizie non tanto confortanti sul probabile prezzo in salita dei successori dei Samsung Galaxy S22, vale la pena concentrarsi sulla dotazione hardware del telefono più costoso in arrivo.

Sotto la scocca del Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe esserci sempre (per ogni mercato globale) il Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 da 4nm. La RAM abbinata dovrebbe essere da 8 GB o da 12 RAM. Per quanto riguarda i tagli di memoria, questi saranno tre, si parte da 256 GB (saltando i 128 GB) per arrivare poi ai 512 GB e 1 TB.

Lo schermo da 6,8 pollici dell’ammiraglia assoluta sarà Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3080 x 1440 pixel e densità 500 ppi. Il design sarà Infinity-O Edge e la frequenza di aggiornamento variabile (1-120 Hz). A proteggere lo schermo ci sarà la tecnologia Gorilla Glass Victus 2.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, il sensore principale da 200 MP (85°, f/1.7, 23mm, OIS) si accompagnerà all’unità da 12 MP (ultra grandangolo, 120°, f/2.2, 13mm), a quella da 10 MP (teleobiettivo, 36°, f/2.4, 69mm, OIS) e infine ad un’ulteriore unità da 10 MP (teleobiettivo, 11°, f/4.9, 230 mm, OIS, zoom ottico 10x, zoom spaziale 100x). La fotocamera frontale si avvarrà di un’unità invece da 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+).

I sensori su cui potrà fare affidamento il Samsung Galaxy S23 Ultra saranno l’accelerometro, il barometro, l’unità di riconoscimento di impronte digitali in-display, il giroscopio, ancora il sensore geomagnetico, il sensore Hall e di luce e prossimità. Non mancherà la tecnologia Bluetooth 5.3, la porta USB di tipo C, il supporto NFC, Wi-Fi 6e, la connettività 5G.

La scelta per il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà ricadere sulle colorazioni nera, panna, verde e viola. Le dimensioni saranno di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm per un peso complessivo 233 grammi. I top di gamma saranno resistenti ad acqua e polveri secondo la certificazione IP68 e beneficeranno di una batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida da 45 watt e wireless da 10 watt.

