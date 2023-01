Qualora foste in cerca di nuovi auricolari wireless contraddistinte da un buon rapporto qualità/prezzo, allora potete dare un’occhiata su Amazon delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro in super offerta. Le cuffie le troverete sfruttando uno sconto del 26% al prezzo finale di soli 159 euro (invece di 215 euro di listino), nella versione italiana con colore White. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la sua disponibilità è immediata e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Offerta Samsung Galaxy Buds2 Pro Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione... Qualità del suono: ogni nota è vera come non lo è mai stata prima...

Cancellazione attiva del rumore: i 3 microfoni con SNR (rapporto...

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro possiedono un suono nitido che parte alla sorgente del vostro dispositivo preferito e grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, potrete immergervi nella migliore esperienza di ascolto wireless. I 3 microfoni dotati di SNR (rapporto segnale/rumore) uguale a 3 delle cuffie in-ear Bluetooth, tracciano ed eliminano in maniera più efficace il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento. Nel momento in cui inizierete a parlare, la funzione Voice Detect spegnerà l’ANC ed attiverà il suono Ambient, consentendovi di ascoltare la conversazione in modo chiaro senza dover per forza togliere gli auricolari.

Grazie all’Audio Intelligent a 360°, il suono delle cuffie senza fili risulterà più realistico. Gli algoritmi 360 Audio con il multicanale Direct e la funzione Dolby Head Tracking, fanno sì che ogni vostro movimento sia sincronizzato col suono, creando così un’esperienza del tutto coinvolgente. Inoltre, gli auricolari delle cuffie ANC sono stati riprogettati per essere il 15% più piccoli di dimensioni, così da adattarsi perfettamente all’orecchio. La tecnologia delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro si adatta al vento per ridurne la pressione sul canale uditivo e vivere la migliore esperienza di ascolto. Le cuffie ‎sono compatibili con smartphone o tablet dotati di sistema operativo Android versione 8.0 o successiva e RAM superiore a 1,5GB.

