Ci saranno anche La Rappresentante di Lista e Achille Lauro a Sanremo 2023, ma non sul palco del Teatro Ariston. Un palco differente attende le loro performance e quelle di molti altri artisti italiani, che raggiungeranno la città di Sanremo per far parte della kermesse canora da protagonisti, ma da protagonisti esterni al Teatro.

Sanremo conferma l’allestimento del palco esterno in Piazza Colombo e Amadeus svela il programma e gli ospiti attesi per le performance. Si tratta di nomi della musica italiana già ben noti al Festival di Sanremo, scelti tra coloro che negli scorsi anni hanno già presto parte alla competizione, regalando al pubblico canzoni indimenticabili.

Ci saranno Piero Pelù, Nek e Francesco Renga ma anche Achille Lauro a Sanremo 2023. Il cast prevede la presenza di Annalisa e La Rappresentante di Lista ma al momento non si conosce il calendario preciso degli eventi.

Gli esponenti della musica italiana attesi sul palco di Piazza Colombo sono al momento 6, ma Nek e Francesco Renga si esibiranno insieme. Si ipotizza quindi che ognuno di loro possa calcare il palco in una giornata diversa, per accompagnare il pubblico sanremese in tutta la settimana festivaliera con una serie di eventi collaterali musicali da svolgersi insieme all’evento principale del Festival di Sanremo 73.

Dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus, si attendono conferme sulla programmazione dettagliata che vedrà protagonista Piazza Colombo per una serie di show aperti a tutti.

Gli ospiti di Sanremo 2023 sul palco di Piazza Colombo

Piero Pelù

Nek e Francesco Renga

Achille Lauro

Annalisa

La Rappresentante di Lista