Ancora è in pieno svolgimento la fase di iscrizioni online all’anno scolastico 2023/2024. Dallo scorso 9 gennaio e fino al prossimo 30 gennaio sarà possibile iscrivere i propri figli alle scuole primarie di primo grado, secondarie di primo e secondo grado e pure ai percorsi regionali professionalizzanti. La specifica procedura, così come raccontato anche in un precedente approfondimento, è abbastanza facile e immediata. Cià non toglie che qualcuno possa avere problemi nella compilazione della propria domanda o anche solo dei dubbi. Niente panico tuttavia: esiste un canale di assistenza specifico al quale si potrà ricorrere di qui alla fine del mese.

Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito mette a disposizione un canale di assistenza telefonico in caso di problemi con la procedura di iscrizioni online. Al numero +39 080 9267630 risponderanno degli operatori in grado di dissipare qualsiasi dubbio sulle difficoltà registrate in fase di invio della domanda ma anche prima e dopo dell’operazione. Il servizio di supporto non sarà sempre attivo ma rispetterà i cosiddetti orari di ufficio per rispondere ai cittadini con varie necessità. Più precisamente, il recapito potrà essere utilizzato tutti i giorni tranne che nei festivi e nella fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00,

Non esiste un solo canale di assistenza in caso di problemi con le iscrizioni online fino al prossimo 30 gennaio. Oltre al recapito telefonico appena riportato, c’è anche la possibilità di rivolgersi all’assistente virtuale Iolly presente nell’area riservata del sito dedicato proprio alle iscrizioni. Dopo l’accesso al profilo personale con SPID, CIE, CNS o user name e password sarà possibile richiamare proprio l’assistente in ogni fase della procedura di iscrizioni per ottenere almeno chiarimenti generici sulle proprie perplessità. Per dubbi più complessi e particolareggiati varrà sempre la pena contattare invece il numero già indicato in precedenza, nei giorni e orari di attività.

