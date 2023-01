Con l’avvio delle prevendite, sono disponibili i prezzi dei biglietti per Madonna a Milano nel 2023. La regina del pop sarà in Italia per un unico concerto, in programma al Mediolanum Forum di Assago per il 23 novembre, una grande festa ed occasione unica per ascoltare i brani più iconici dell’artista.

Madonna è la cantante che ha venduto in assoluto nel mondo il più alto numero di biglietti e annuncia quest’anno il suo atteso ritorno in Italia. Erano 8 anni che l’artista non suonava da queste parti e dopo 8 anni di assenza, la comunicazione è quella di un unico concerto-evento in programma il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

Non mancano le polemiche sulla location: il Forum di Assago è troppo piccolo per contenere il grande entusiasmo dei fan di Madonna che avrebbe, invece, meritato San Siro.

La data milanese farà parte del tour mondiale “The Celebration Tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni.

I membri del Fan Club di Madonna avranno l’opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito madonna.com.

Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 18 gennaio, fino alle ore 18:00 di giovedì 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress.

A partire dalle ore 9:00 di giovedì 19 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 20 gennaio su su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Prezzi dei biglietti per Madonna a Milano nel 2023

Parterre A in piedi: 287,50 € + Commissioni

Parterre A in piedi + Collector Ticket: 293,45 € + Commissioni

Parterre B in piedi: 201,25 € + Commissioni

Parterre B in piedi+ Collector Ticket: 207,20 € + Commissioni

Primo Settore Numerato: 345,00 € + Commissioni

Primo Settore Numerato+ Collector Ticket: 350,95 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato: 287,50 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato + Collector Ticket: 293,45 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato: 201,25 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato + Collector Ticket: 207,20 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato: 138,00 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato + Collector Ticket: 143,95 € + Commissioni

Quinto Settore Numerato: 92,00 € + Commissioni

Quinto Settore Numerato + Collector Ticket: 97,95 € + Commissioni

Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata: 46,00 € + Commissioni

Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata + Collector Ticket: 51,95 € + Commissioni

Immaculate VIP Package: 945,00 €

Iconic VIP Package: 637,50 €

Gold Circle Early Entry Ticket Package: 437,50 €

You Can Dance Premium Ticket Package: 495,00 €

Where’s The Party Premium Ticket Package: 387,50 €