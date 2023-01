Una grande diva per la prossima stagione: Meryl Streep si è unita al cast di Only Murders in the Building 3. L’attrice hollywoodiana è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok di Selena Gomez, realizzato direttamente dal set.

Nella clip, la Streep è insieme ai protagonisti della serie: la Gomez, Steve Martin e Martin Short, e le guest star Paul Rudd. Non sono state divulgate ulteriori informazioni sul suo ruolo.

Meryl Streep è la terza grande aggiunta nel cast di Only Murders in The Building. Il finale della seconda stagione è ha visto un salto temporale di un anno, dopodiché la serie ha introdotto Paul Rudd nel ruolo ricorrente della co-star di Charles, Ben Glenroy. Nella serata di apertura della loro commedia, l’ex attore di Brazzos ha affrontato dietro le quinte il personaggio interpretato da Rudd, accusandolo di avere un comportamento “problematico”. In seguito, lo ha minacciato di stare “lontano da lei “, perché sapeva “cosa hai fatto.” Pochi istanti dopo, Ben è crollato sul palco ed è morto.

Oltre alla Streep e Rudd, l’altra new entry di stagione è Jesse Williams, l’interprete di Jackson Avery in Grey’s Anatomy. L’attore vestirà i panni di un documentarista che si interessa all’ultima indagine di Charles, Oliver e Mabel.

Gli indizi sul ruolo della grande attrice americana erano forse stati indicati dal co-creatore della serie John Hoffman? Interpellato da TVLine, si era limitato a rimanere sul vago: “Mi piacerebbe davvero dirtelo. Ma mi piace anche che questa domanda venga posta nella mente degli spettatori tra la seconda e la terza stagione. Direi solo questo: è sicuramente una domanda che ci siamo posti e siamo balzati in avanti con una risposta molto precisa.”

L’attrice Premio Oscar sarà forse la misteriosa donna di cui parla Charles a Ben nel finale della seconda stagione?

Ecco la prima foto dal set con Meryl Streep e Paul Rudd, e ovviamente i protagonisti: