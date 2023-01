La seconda puntata de La Porta Rossa 3 metterà Cagliostro e Vanessa l’uno contro l’altra? Va in onda stasera, mercoledì 18 gennaio, un nuovo appuntamento con la fiction di Rai2, ormai giunta alla conclusione.

In questa terza e ultima stagione, sono passati tre anni dagli eventi in cui Vanessa ha impedito a Cagliostro di oltrepassare la Porta Rossa. Non avendo mai compreso la sua scelta, il commissario fantasma ha troncato ogni rapporto con lei, vagando per Trieste in assoluta solitudine. Cagliostro, però, non si è mai staccato dalla moglie Anna, né dalla figlioletta Vanessa.

Di seguito le anticipazioni della seconda puntata de La Porta Rossa 3.

Nell’episodio 3×03, Cagliostro non sa se confidare a Vanessa la visione che ha avuto. Nel frattempo, uno dei ragazzi arrestati confessa di essere stato arruolato per fomentare il disordine durante il blackout. Nell’episodio 3×04, Anna indaga sul Centro Studi e sull’ambiguo professor Braida. Vanessa è messa di fronte a una scelta difficile: salvare e difendere il “suo” Centro Studi o tradire l’amicizia di Cagliostro?

Nel cast de La Porta Rossa 3 ritroviamo: Gabriella Pessione nei panni di Anna Mayer; Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro; Valentina Romani è Vanessa Rosic; Cecilia Dazzi è Eleonora; Gaetano Bruno è Paoletto; Elena Radonicich è Stella Mariani; Pierpaolo Spollon è Filip; Carmine Recano è Federico Testa.

New entry di stagione: Katia Greco sarà l’ispettrice Cristina Barbieri; Eugenio Krilov è Andrea Donda, il fratellastro di Stella; Nicola Pannelli è il Professor Gabriele Braida, il misterioso mentore di Vanessa al Centro studi di Parapsicologia; Giulia Sangiorgi è Ksenja; Paolo Mazzarelli interpreta Luka Levani; Roberto Zibetti è l’imprenditore Ludovico Muric.

L’appuntamento con la seconda puntata de La Porta Rossa 3 su Rai2 è alle 21:20.

