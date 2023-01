Ilaria d’Amico finisce in panchina? Già nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo flop e del poco feeling con il pubblico di Rai2 ma adesso sembra proprio che il suo programma sarà sospeso: Che c’è di Nuovo non va in onda domani? Al momento non vi è comunicazione ufficiale ma, secondo quanto riporta TvBlog, sembra proprio che domani sera il pubblico di Rai2 si ritroverà a guardare altro.

Domani sera il programma ideato da Alessandro Sortino non dovrebbe andare in onda e, anche se non è giunta alcuna comunicazione formale a riguardo, sembra che questo sia il risultato di un accordo tra la conduttrice e il direttore dell’Approfondimento Antonio Di Bella, si tratta davvero della maledizione dei talk su Rai2 o è stata la conduttrice a deludere?

I commenti su Ilaria d’Amico sui social non sono mai stati lusinghieri da quando si è lanciata in questa sua nuova avventura nella tv pubblica a discapito del mondo dello sport che l’ha vista protagonista, ma cosa c’è dietro al suo flop? La sospensione di Che c’è di Nuovo potrebbe non essere altro che la conferma che sulla seconda rete i talk non hanno appeal perché, dopo il flop di Seconda Linea, Popolo Sovrano e Anni 20, Ilaria d’Amico non ha fatto altro che essere una vittima già annunciata.

Cosa succederà adesso e cosa ne sarà di Ilaria d’Amico? Nei giorni scorsi si è parlato molto della ‘clausola’ contenuta nel suo contratto secondo la quale la conduttrice non dovrà rinunciare ad un compenso, forse inferiore a quello ricevuto in queste settimane, e potrà tornare in onda con un altro programma magari in un’altra collocazione, ma quale?