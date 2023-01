Il Portale dell’Automobilista non è momentaneamente disponibile: purtroppo il servizio non sembra funzionare nella giornata di oggi 18 gennaio, per via di presunti problemi di natura tecnica su cui, siamo sicuri, il reparto responsabilità starà già lavorando. Il Portale dell’Automobilista non è momentaneamente disponibile, questo è un dato di fatto: parliamo, per chi non lo sapesse, di una piattaforma online che offre ai conducenti una serie di importanti servizi, tra cui la verifica dell’ultima revisione, la modulistica, la ricerca delle officine, la visualizzazione della classe ambientale del proprio veicolo, il saldo dei punti della patente di guida, i limiti di guida per i neopatentati, etc.

Per informazioni sui servizi offerti, potete contattare il Call Center del Portale dell’Automobilista, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, ed il sabato dalle 8 alle 14, al numero verde ‘800232323‘. Il Portale dell’Automobilista non è momentaneamente disponibile nella giornata di oggi 18 gennaio: il servizio non funziona, ma magari non passerà troppo tempo prima di vederlo tornare regolarmente online.

ARTICOLI CORRELATI

In questi casi serve avere pazienza ed aspettare che le cose si sistemino da sole: in alternativa, potreste provare a chiamare il numero verde di cui sopra per ricevere informazioni sullo stato dei lavori (non è detto che i consulenti sappiano rispondervi, ma potreste comunque tentare). Vi terremo aggiornati sull’andamento della questione, sperando di darvi buone notizie quanto prima. Il Portale dell’Automobilista non è momentaneamente disponibile, ma, generalmente, inconvenienti tecnici come questo vengono risolti in poco tempo dal reparto tecnico di competenza (vedrete che nel giro di un’ora o due tutto tornerà a funzionare come prima). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com