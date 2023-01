C’è una novità interessante per i vocali WhatsApp, appena apparsa nella beta Android siglata come la 2.23.2.8. Le note audio, da adesso in poi, potranno essere condivise anche come stati personali all’interno dell’applicazione di messaggistica. La novità era già trapelata in precedenti aggiornamenti di test ma ora è a disposizione di un primo numero ristretto di utenti, come ci racconta l’informatore WABetaInfo.

Siamo abituati a condividere i vocali WhatsApp solo all’interno delle chat singole o di gruppo. Invece ora, grazie al lavoro degli sviluppatori, sarà possibile inserire un audio come elemento multimediale all’interno dello stato personale. Finora è stato possibile utilizzare solo immagini e video accompagnati da testo per la specifica funzione mentre ora si aggiunge anche questa terza opzione, vediamo di seguito in che modo.

I vocali WhatsApp all’interno degli stati potranno avere una lunghezza massima di 30 secondi. Esattamente come nel caso degli stati contenenti immagini o video, questi avranno una durata massima di 24 ore e subito dopo scompariranno. La condivisione del contenuto avverrà con il pubblico selezionato all’interno delle Impostazioni, dunque si potrà scegliere se rendere disponibile per tutti i contatti quanto presentato in app oppure solo con una ristretta cerchia di amici, conoscenti, parenti.

Per condividere i vocali WhatsApp attraverso gli stati basterà recarsi nell’apposita sezione dove attualmente si pubblicano sia immagini che video. I primi tester ora vedono proprio una nuova opzione comparire nell’apposita scheda e questa include appunto anche le note audio. La procedura è semplice e immediata e prende solo qualche istante. Come facilmente intuibile, l’aggiornamento definitivo che include la nuova opzione arriverà in tempi per nulla definiti: gli sviluppatori dovranno ancora verificare che la feature non abbia bug o errori di nessun tipo prima che si provveda all’adeguamento finale per tutti. Quanto descritto non riguarderà di certo solo gli utenti Android ma anche i possessori di iPhone.

Continua a leggere su optimagazine.com