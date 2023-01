Due settimane fa, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023 per la serie dei Samsung Galaxy Note 10. Successivamente, l’aggiornamento è stato rilasciato per i Samsung Galaxy A52, A73, Note 20, S10, S21 e S22. Ora, l’upgrade viene esteso per la prima volta agli smartphone di punta del produttore asiatico, a partire dal Samsung Galaxy Z Fold 3.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il dispositivo pieghevole è disponibile in Argentina, Bolivia, Brasile e Uruguay. L’upgrade viene fornito con la versione firmware F926BXXS2DWA3 e include la patch di sicurezza di gennaio 2023 che corregge dozzine di vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti dell’affidabilità. Altri Paesi dell’America Latina potrebbero ricevere presto l’aggiornamento insieme ai mercati asiatici, africani, europei e nordamericani (sarà questione di giorni, neanche troppi).

Se vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati e possedete un Samsung Galaxy Z Fold 3, potete installare il nuovo aggiornamento sul vostro telefono pieghevole andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. I nuovi smartphone pieghevoli dell’OEM sudcoreano, i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, potrebbero ricevere l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023 molto presto. Per il resto, è bene ricordare che, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade (di questo, come di ogni altro che riceverete in futuro, a prescindere dal dispositivo utilizzato), procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%. Dovreste anche effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare in caso di necessità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

