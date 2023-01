Grantchester 7 si avvia alla conclusione. Stasera 17 gennaio andranno in onda gli ultimi episodi della serie poliziesca è basata sui romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie. Nuove indagini per il commissario Geordie (Robson Green) e il reverendo Will (interpretato da Tom Brittney), la strana ma efficacissima coppia che torna per la settima stagione del vintage-crime che intreccia religione e crimine.

Si comincia con l’episodio 7×05, di cui vi riportiamo la sinossi: Nella locale casa di riposo avviene un omicidio, e due degli anziani residenti scompaiono. Ma sono delle vittime anche loro, o sono coinvolti nel delitto?

La serata si conclude con l’episodio 7×06, finale di stagione: Geordie si rende conto con orrore che potrebbe aver mandato in prigione una persona sbagliata, mentre il vero assassino è a piede libero e sta forse arrivando in città…

Grantchester 7 non è la fine della serie tv: un’ottava stagione è in produzione e andrà in onda nel corso del 2023. Robson Green ha svelato: “Nell’episodio di apertura accade qualcosa di orribile a Will che cambia la sua vita per sempre. È davvero scioccante e ha un profondo effetto su tutti intorno a lui, incluso Geordie. Sembra anche che Geordie sia stato cacciato dalla stazione e che dovrà appendere al chiodo il suo cappello da detective perché sta arrivando un nuovo volto molto più giovane di lui che ha le sue idee.”

L’ispettore Geordie Keating e il reverendo Will Davenport sono interpretati da Robson Green e Tom Brittney. Charlotte Ritchie è nel cast nel ruolo di Bonnie; Tessa Peake-Jones è Mrs Chapman (alias Mrs C); Al Weaver è Leonard Finch; Kacey Ainsworth è Cathy Keating; Oliver Dimsdale è Daniel Marlowe; e Nick Brimble interpreta Jack Chapman.

L’appuntamento con il finale di Grantchester 7 è su Giallo dalle 21:10.

