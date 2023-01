Inaspettatamente, in questo martedì 17 gennaio, è tornata la disponibilità PS5 da Unieuro. La console di casa Sony (da un po’ di tempo) non è in vendita presso lo shop online della nota catena di elettronica e ora è possibile beneficiarne in un bundle con titoli molto apprezzati e davvero conveniente.

La disponibilità PS5 di Unieuro odierna investe la versione standard e non digital della console. Dunque abbiamo a che fare con la versione della soluzione di gioco con lettore dei giochi. Ebbene, il pacchetto messo ora in vendita include tre titoli pure abbastanza ambiti: God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man Miles Morales ma anche Horizon Forbidden West. Insomma, chi riuscirà ad accaparrarsi tutto il pacchetto non solo potrà finalmente godere del dispositivo ma anche di tre giochi con cui iniziare a testare l’ultima soluzione gaming di Sony.

A quale prezzo si lega l’ultima disponibilità PS5 di Sony? Il costo complessivo per gli acquirenti è pari a 699 euro. Impossibile non fare riferimento allo sconto applicato su tutto il pacchetto: il suo valore commerciale sarebbe pari a 763,97 euro e dunque il risparmio garantito si aggira sui 64 euro. Non si tratta di una cifra elevatissima ma dobbiamo considerare pur sempre il fatto che la console viene ancora proposta (a più di due anni dal suo lancio) a prezzo pieno, soprattutto se in bundle con qualche titolo.

L’ultimo aspetto positivo della disponibilità PS5 odierna di Unieuro è che la console sarà immediatamente pronta per la spedizione. Per chiunque riuscirà ad accaparrarsi questa opzione ora di scena, la consegna di quanto acquistato potrebbe essere effettuata già nel corso della settimana, al massimo all’inizio della prossima. Gli interessati farebbero bene a non tergiversare prima della transazione: non è noto il numero di scorte messe in campo dalla catena e le unità potrebbero andare a ruba molto velocemente.

