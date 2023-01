ll nuovo e bellissimo Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (2022) rappresenta uno dei dispositivi con maggior versatilità in circolazione. Parliamo di un pieghevole due-in-uno, in grado di “trasformarsi” rapidamente sia in un tablet che in un telefono. Quest’oggi, martedì 17 gennaio, il colosso Amazon mette a disposizione degli utenti un super sconto del 17%, con cui vi porterete a casa il foldable al prezzo di soli 1.566,99 euro (invece di 1.879 euro di listino) nella versione italiana, con caricatore incluso e con due colori da scegliere: Phantom Black e Beige. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce stesso e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

All’interno della confezione troverete anche il caricabatterie da muro per una ricarica rapida da 25W, per poter ricaricare lo smartphone in poco tempo. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 presenta cornici ottimizzate e una fotocamera posta sotto il display AMOLED 2X 6.2”/7.6” Infinity Flex. Avrete la possibilità di passare da un messaggio all’altro grazie al multi schermo e tenervi al passo con le attività, sfruttando appunto la doppia visuale sul display principale. Il pieghevole, dotato di 12GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione, è un perfetto multitasking, aggiungendo app alla barra delle applicazioni sul vostro smartphone 5G; passare da una finestra all’altra senza perdere il ritmo, e grazie alla funzionalità ‘Unisci app’ potrete aprire contemporaneamente fino a tre app all’interno dello stesso display.

Offerta Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone...

Visione immersiva con le cornici ottimizzate e una fotocamera sotto il...

Il Samsung Galaxy Z Fold 4, oggi in super offerta su Amazon, vi offre un’esperienza fotografica eccezionale e, grazie alla fotocamera grandangolare da 50MP, anche gli scatti rapidi diventano dei veri capolavori ad elevata risoluzione. Potrete ridurre le distanze con lo space zoom 30x. A bordo del pieghevole troviamo il sistema operativo Android 12 ed è alimentato da una batteria da 4400mAh.

