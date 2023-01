In queste ore è possibile acquistare ad un prezzo nettamente più conveniente, su Amazon, l’iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna. Il top di gamma della passata generazione targato Apple sta subendo un piccolo calo di prezzo rispetto a qualche settimana fa e questo inevitabilmente lo rende molto più appetibile. Parliamo di un device di stampo Apple che si ritrova con caratteristiche di spicco e sicuramente potrà far gola ancora a tanti utenti, nonostante insomma sul mercato sia approdato da mesi l’iPhone 14 con le sue varianti.

Tutte le informazioni utili da raccogliere sull’offerta per iPhone 13 disponibile da oggi su Amazon

Altra opportunità, dunque, dopo quella esaminata la scorsa settimana. Vediamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon riguardante questo iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna. Nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro, ciò significa che attualmente questo dispositivo di casa Apple può essere acquistato al costo di 799,99 euro. Inizia ad essere un risparmio piuttosto interessante che può far gola a qualche utente interessato ad averlo.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La disponibilità è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochi giorni questo dispositivo arriverà direttamente nelle vostre case. Tra l’altro anche lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto e ricordiamo come possa essere effettuato anche a rate grazie a Cofidis. Ciò permetterà a più utenti di poter mettere le mani su questo iPhone 13 rosa da 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco come questo top di gamma sia animato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e c’è spazio ad un comparto fotografico di tutto rispetto.

Qui troviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Ottimo il processore A15 Bionic che consente prestazioni fulminee, non manca ovviamente la connettività 5G.