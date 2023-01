Il Samsung Galaxy Watch5 sta ricevendo un nuovo aggiornamento che introduce uno strumento diagnostico che prima mancava. L’upgrade aggiunge la possibilità, tramite l’app Camera Controller, di intervenire sullo zoom della fotocamera del telefono da remoto, ponendo più lontano o più vicino le dita sullo schermo oppure ruotando la ghiera. La funzione è supportata solo a partire dai Samsung Galaxy S20 o Z Flip con almeno la One UI 5.1.

Il nuovo strumento diagnostico che si avrà a bordo del Samsung Galaxy Watch5 in seguito all’aggiornamento potrà essere impiegato attraverso l’app Samsung Members del telefono associato. L’opzione consente di verificare lo stato della salute della batteria e di testare il touch screen, oltre che alcune altre funzionalità dello smartwatch. Il colosso di Seul consiglia di aggiornare le app Samsung Members e Galaxy Wereable alle release più recenti per poter utilizzare la nuova opzione. Vi ricordiamo, inoltre, che l’aggiornamento in questione introduce a bordo del Samsung Galaxy Watch5 la patch di sicurezza di gennaio 2023, migliorando anche la stabilità degli indossabili.

Come potete notare, il produttore asiatico si sta impegnando molto per migliorare l’esperienza utente offerta dai propri wereable, proprio a partire dal Samsung Galaxy Watch5, che è stato presentato lo scorso agosto e rappresenta lo smartwatch più all’avanguardia messo a disposizione dall’OEM sudcoreano. Se state pensando di comprare un indossabile, probabilmente la vostra scelta dovrebbe ricadere su questo prodotto del colosso di Seul, che sembra davvero prevalere sulla concorrenza (senza considerare i wereable della mela morsicata, che i possessori degli iPhone continuano a preferire per una questione di ecosistema interno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com